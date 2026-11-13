Juez suspende concurso para renovar parcialmente el CNE

El juez José Antonio Intriago Williams, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, dispuso la suspensión provisional del concurso público para la renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). La resolución fue emitida el jueves 12 de noviembre de 2026, tras aceptar la solicitud de medidas cautelares presentada por María José Mora Olmedo.





La orden detiene el concurso en la etapa en que se encontraba al momento de la notificación. Incluye el examen escrito, el examen práctico, la fase de impugnación ciudadana y la designación de los consejeros.





Mientras la medida esté vigente, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Comisión Ciudadana de Selección deberán abstenerse de continuar cualquier etapa del proceso, designar a los consejeros o enviar sus nombres a la Asamblea Nacional para su posesión.





La resolución recoge que el examen escrito fue reprogramado para el 16 de noviembre y que la designación se proyectaba para enero de 2027. El cronograma anterior ubicaba la designación entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre. El juez consideró que el concurso seguía avanzando mientras estaban pendientes las definiciones cuestionadas en la demanda, entre ellas las vacantes, el periodo de los consejeros y la matriz de méritos aplicable.





El CPCCS y la Comisión Ciudadana de Selección deberán informar al juzgado, en un plazo de 48 horas desde la notificación, qué acciones adoptaron para cumplir la medida. La resolución dispone además publicar la suspensión en el portal institucional del concurso.





La suspensión regirá hasta que se resuelva la acción de protección. El juez precisó que la medida cautelar es provisional y no constituye una decisión sobre el fondo de la demanda.