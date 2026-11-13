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INOCAR prevé mar moderado en la costa ecuatoriana hasta el 16 de noviembre

El oleaje llegará desde el suroeste del Pacífico. En Santa Elena y Guayas las olas podrían alcanzar 1,70 metros; en el sur de Galápagos, 2,40 metros.

Redacción de Ecuadorinmediato
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El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) prevé condiciones de mar moderado en la costa continental y las islas Galápagos entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026. El oleaje predominante llegará desde el suroeste del Pacífico hacia el perfil continental. Para Galápagos se espera oleaje del suroeste y oeste-suroeste.


En Esmeraldas, las olas tendrán alturas de entre 0,50 y 1,30 metros, con dirección oeste y oeste-suroeste. En Manabí, el rango previsto es de 0,50 a 1,50 metros, con oleaje del oeste-suroeste.


Para Santa Elena y Guayas, el INOCAR estima olas de entre 0,50 y 1,70 metros, principalmente desde el suroeste. En El Oro, la altura oscilará entre 0,40 y 0,90 metros, con dirección oeste.


En el borde costero insular, las olas podrían medir entre 1,10 y 2,30 metros al oeste de Galápagos, y entre 1,20 y 2,40 metros en el sur del archipiélago. El período de las olas será de 17 segundos en el perfil continental y 16 segundos en Galápagos.

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