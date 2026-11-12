El BCE actualiza las reglas para cambiar billetes de USD 50 y USD 100

El Banco Central del Ecuador (BCE) actualizó los procedimientos que deben cumplir las entidades financieras para recibir y cambiar billetes de USD 50 y USD 100. La medida incorpora verificaciones, identificación y registro de los billetes, como parte de las acciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos.





La actualización se estableció mediante una resolución administrativa suscrita el 27 de octubre y vigente desde el 6 de noviembre de 2026, tras su publicación en el Registro Oficial.





La normativa no restringe la circulación ni modifica la validez de estos billetes. La ciudadanía y los turistas pueden utilizarlos normalmente para compras, pagos y otras transacciones. Bancos, cooperativas y mutualistas continuarán recibiéndolos de acuerdo con sus políticas y procedimientos internos.





Quienes cambien billetes de USD 50 o USD 100 por denominaciones menores en las ventanillas del BCE deberán identificarse, declarar el origen lícito de los recursos y permitir el registro de los números de serie de los billetes entregados.





Las entidades financieras deberán realizar estos trámites en la Casa de la Moneda del BCE, en Quito, o en las unidades zonales de Especies Monetarias de Guayaquil y Cuenca. También deberán cumplir los procedimientos de debida diligencia y los requisitos establecidos por el Banco Central.