Juez Ramón Darío Abad Gallardo fue asesinado a tiros en La Troncal

El juez Ramón Darío Abad Gallardo, de la Unidad Judicial Multicompetente de El Triunfo, fue asesinado la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026 en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.





El ataque ocurrió aproximadamente entre las 08:45 y 09:00, en el sector conocido como 19 de Junio. De acuerdo con información preliminar de la Policía, hombres armados que se movilizaban en motocicletas habrían seguido al juez desde El Triunfo, en Guayas.





Cuando Abad Gallardo se encontraba en La Troncal, los atacantes dispararon varias veces contra el vehículo que conducía. El automóvil recibió varios impactos de proyectil y, tras el ataque, terminó chocando contra una vivienda.









Versiones recogidas en el lugar señalan que los responsables habrían utilizado un arma larga. Además, los primeros reportes indican que en la escena fueron encontrados al menos 15 indicios balísticos, que serán analizados dentro de la investigación.





Personal de Criminalística, Dinased y Fiscalía acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, recoger evidencias y continuar con las diligencias para determinar las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables.





Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una posible motivación del asesinato.





El Consejo de la Judicatura confirmó la muerte del juez y condenó el ataque. La institución informó que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y dispuso medidas administrativas de protección para los funcionarios de la Unidad Judicial Multicompetente de El Triunfo, con el objetivo de resguardar al personal y mantener la prestación de los servicios judiciales.



