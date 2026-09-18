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Bancada de Revolución Ciudadana cuestiona traslado de fiscalización sobre eliminación de Unidad Anticorrupción

El bloque legislativo rechazó que el proceso pase de la Comisión de Garantías Constitucionales a otra mesa y cuestionó la inasistencia de Mercedes Caicedo a la comparecencia convocada para este 17 de septiembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
Bloque RC

La bancada de Revolución Ciudadana cuestionó este 17 de septiembre el traslado de la fiscalización sobre la eliminación de la Unidad Anticorrupción desde la Comisión de Garantías Constitucionales hacia otra comisión de la Asamblea Nacional.


En un comunicado, el bloque sostuvo que la Comisión de Garantías ya había asumido el conocimiento del tema y citó el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para señalar que, cuando una comisión previene el conocimiento de una fiscalización, ninguna otra puede intervenir sobre la misma materia.


La bancada también cuestionó que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, no compareciera ante la Comisión de Garantías para exponer sobre la eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción.


El pronunciamiento también rechazó una resolución tratada en el Pleno que, según Revolución Ciudadana, incorporó un respaldo político al presidente Daniel Noboa a partir de un caso relacionado con una niña.


El bloque sostuvo que la Asamblea debe concentrarse en sus funciones de legislación y fiscalización y cuestionó el cambio de comisión para tratar este proceso.


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