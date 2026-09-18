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COE de Pichincha se declara en sesión permanente ante posibles impactos de El Niño

El organismo dispuso medidas de prevención y preparación frente a inundaciones, movimientos en masa y otros efectos asociados al fenómeno. También pidió a los municipios entregar sus planes de acción hasta el 25 de septiembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

El Comité de Operaciones de Emergencias de Pichincha (COE-P) resolvió mantenerse en sesión permanente hasta que concluya la declaratoria de alerta roja por el Fenómeno de El Niño.


La decisión consta en el Acta de Resoluciones N.º 002-2026, adoptada durante la sesión realizada el miércoles 16 de septiembre de 2026.


Entre las medidas, el COE Provincial solicitó al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) remitir informes periódicos sobre la evolución del fenómeno, el incremento de lluvias y posibles escenarios de estiaje en Pichincha.


También instó a los gobiernos municipales de la provincia a entregar, hasta el 25 de septiembre, sus planes de acción frente a El Niño. Estos deberán incluir avances, identificación de zonas vulnerables, medidas preventivas y de respuesta, responsables institucionales y recursos disponibles y requeridos.


El COE pidió además identificar y mantener actualizada la información sobre infraestructura y terrenos que puedan utilizarse como alojamientos temporales, así como activar los COE cantonales y parroquiales y desarrollar campañas de prevención en comunidades y barrios.


Otro de los pedidos está dirigido al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), para que adopte medidas que permitan simplificar procesos de contratación derivados de eventuales declaratorias de emergencia y levantar suspensiones de procesos relacionados con la atención del fenómeno.


Asimismo, se solicitó la intervención urgente en vías de Pichincha, con acciones preventivas de limpieza de canales, taludes y alcantarillas.


El COE también pidió al Banco de Desarrollo del Ecuador facilitar procesos crediticios para que los gobiernos locales puedan adquirir maquinaria destinada a la preparación y respuesta ante emergencias.


Finalmente, exhortó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a mantener el monitoreo permanente de zonas vulnerables a inundaciones, desbordamientos, movimientos en masa y posibles afectaciones a infraestructura y servicios básicos.


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