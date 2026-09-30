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Juez exige al Gobierno de Trump justificar legalmente los ataques contra lanchas

En Ecuador, ocho embarcaciones pesqueras han sido destruidas por fuerzas estadounidenses desde el 28 de agosto, en operativos que Washington vincula con redes de apoyo al narcotráfico.

Redacción de Ecuadorinmediato
Barcos pesqueros destruidos

Un juez federal de Estados Unidos dio al Gobierno de Donald Trump un plazo de 14 días para entregar, de forma reservada, el documento que contiene la justificación legal de los ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.


El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó el memorando elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, en el que se analiza la autoridad presidencial para ordenar ataques letales o con drones.


La orden judicial se produjo dentro de una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles que buscan que el Gobierno estadounidense haga pública la base jurídica utilizada para estas operaciones.


En el caso ecuatoriano, las embarcaciones destruidas desde finales de agosto son Los Tres Hermanos, Conquista 2, OM2, María Candelaria, Montecristi, Don Rufo, X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca. El Comando Sur sostiene que funcionaban como puntos de apoyo logístico y reabastecimiento de combustible para operaciones de narcotráfico vinculadas con Los Choneros.


Además, pescadores y familiares han denunciado otros tres ataques ocurridos entre enero y marzo cerca de Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho personas. Esos hechos no han sido reconocidos oficialmente por los gobiernos de Estados Unidos ni de Ecuador.

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