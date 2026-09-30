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Celec cobra póliza de USD 4,49 millones tras pagar USD 71,94 millones a Austral

El contrato con Austral Technical Management para el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III tenía un valor de USD 89,9 millones y contemplaba una capacidad de 91 MW.

Redacción de Ecuadorinmediato
Austral Technical Management

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, informó que Celec cobró USD 4.496.539,35 correspondientes a la póliza asociada al contrato suscrito con Austral Technical Management para el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III.


Neira señaló que el dinero ya fue depositado en una cuenta de Celec en el Banco del Pacífico, luego de que se declarara la terminación unilateral del contrato para la adquisición, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres.


Celec llegó a pagar a Austral alrededor de USD 71,94 millones, equivalente al 80 % del monto contractual.

El proyecto acumuló retrasos y problemas técnicos. Austral debía instalar 48 turbogeneradores, pero 30 estaban calibrados para operar a 50 Hz, frecuencia incompatible con el sistema eléctrico ecuatoriano de 60 Hz. Solo 18 equipos eran compatibles. En marzo de 2026, Celec logró poner a prueba apenas 10 MW del proyecto.


Durante esas pruebas, Celec asumió la operación y suministró combustible, lubricantes, agua desmineralizada y otros insumos, mientras ATM aportó únicamente dos técnicos.


Tras la terminación unilateral, el Gobierno solicitó a Seguros Interoceánica el pago de la póliza por USD 4.496.539,35, monto que, de acuerdo con Neira, ya fue acreditado a Celec.


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