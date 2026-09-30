30S: se cumplen 16 años de la revuelta policial en Ecuador

Este 30 de septiembre de 2026 se cumplen 16 años de la revuelta policial conocida como 30S. Las protestas comenzaron por el rechazo de grupos de uniformados a cambios en sus beneficios laborales vinculados con la Ley Orgánica de Servicio Público y se extendieron a distintas ciudades del país.





En Quito, los policías se concentraron en el Regimiento Quito N.º 1. El expresidente Rafael Correa, quien ejercía la Presidencia en ese momento, acudió al lugar para dirigirse a los manifestantes. Después de su intervención, se produjeron agresiones y fue trasladado al Hospital de la Policía, cercano al regimiento.





Correa permaneció durante varias horas en esa casa de salud sin poder salir. Mientras tanto, se registraron bloqueos de calles con patrulleros y llantas encendidas, suspensión de servicios policiales, saqueos y daños a bienes públicos y privados.





Las víctimas de la jornada

Entre las víctimas mortales estuvieron el estudiante Juan Pablo Bolaños, los policías Froilán Jiménez y Edwin Calderón, y los militares Jacinto Cortez y Darwin Panchi. Sus muertes ocurrieron en distintos puntos de Quito. También se reportaron personas heridas durante los enfrentamientos.





Bolaños, estudiante de Economía de la Universidad Central del Ecuador, recibió disparos mientras participaba en una movilización de apoyo a Correa en los exteriores del Regimiento Quito N.º 1. Fue trasladado a una clínica, donde falleció. Edwin Calderón murió por un disparo en las inmediaciones del Regimiento Quito N.º 2.





Jacinto Cortez y Darwin Panchi participaban en las operaciones para rescatar al expresidente y recibieron disparos. Froilán Jiménez, integrante del Grupo de Intervención y Rescate, fue alcanzado por una bala mientras custodiaba el vehículo utilizado para sacar a Correa del hospital.





El operativo nocturno

Esa noche, militares y unidades especiales de la Policía ejecutaron el operativo para retirar a Correa de la casa de salud. La intervención se desarrolló en medio de un intercambio de disparos entre militares y policías sublevados y fue transmitida por televisión. El operativo permitió sacar al expresidente del hospital.





Las investigaciones y los fallos posteriores

Las muertes y otros acontecimientos del 30S dieron lugar a investigaciones y procesos judiciales. En septiembre de 2020, Primicias reportó que la Fiscalía había abierto 187 casos penales relacionados con esa jornada.





En noviembre de 2021, la Corte Nacional de Justicia declaró inocentes a cuatro expolicías que habían sido condenados a 12 años de prisión por tentativa de magnicidio contra Correa. El tribunal aceptó sus recursos de revisión y analizó nuevas pruebas antes de emitir la decisión.





En febrero de 2023, la jueza María Ortiz dictó sobreseimiento a favor de nueve militares procesados por las muertes de Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortez. La Fiscalía anunció que apelaría el fallo. Ambas decisiones corresponden a causas específicas derivadas de los hechos del 30S.