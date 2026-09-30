José Walter Manrique, procesado en el caso Progen, fue capturado en España

José Manrique Suárez fue capturado en España en el marco de una notificación de Interpol relacionada con el caso Apagón.





Manrique es esposo de Karla Saud y está vinculado a Astrobryxa S.A., empresa relacionada con Progen en Ecuador. Dentro del proceso también ha sido identificado como director de proyectos de la compañía estadounidense en el país.





La Fiscalía lo vinculó a la causa en agosto de 2026 y solicitó prisión preventiva y difusión roja de Interpol. Se investiga su participación dentro de los contratos suscritos por Celec con Progen.





Karla Saud también está procesada dentro de la misma causa y fue detenida previamente en España. Ambos han presentado solicitudes de protección internacional en ese país.



