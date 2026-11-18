El juez federal Sean P. Flynn negó el pedido de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para obtener una sentencia en rebeldía por USD 322,1 millones contra AP Inspections Latinoamérica, la empresa que verificó los generadores adquiridos a Progen.





AP Inspections no compareció ante el tribunal y consta en rebeldía. Sin embargo, el magistrado señaló que los otros demandados sí participan en el proceso y se defienden. Por ello, los hechos y la legalidad del supuesto esquema fraudulento continúan en disputa. La decisión no impide que CELEC presente nuevamente el pedido cuando concluya el juicio contra los demás demandados.





CELEC acusa a AP Inspections de emitir informes falsos que habrían respaldado pagos a Progen por generadores de energía. La empresa verificadora sostuvo que hizo una inspección básica y que advirtió que los equipos no eran nuevos.