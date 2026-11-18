



La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) decidió diferir temporalmente las actividades académicas de grado desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 29 de marzo de 2027, ante las previsiones sobre la intensidad del fenómeno El Niño 2026-2027 y sus posibles efectos. La institución señaló que el segundo periodo académico de 2026 no se cancela y que las actividades se retomarán en marzo.





ESPOL indicó que las evaluaciones, calificaciones y avances académicos obtenidos hasta el 27 de noviembre conservarán su validez. Durante el diferimiento no habrá clases ni evaluaciones obligatorias; las facultades ofrecerán materiales de consulta voluntaria. La institución también mencionó los riesgos que implican los desplazamientos al campus y las limitaciones de acceso a equipos e internet para parte del estudiantado.





El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura expresó preocupación porque la medida podría afectar el derecho constitucional a la educación. Solicitó a la ESPOL remitir la resolución y los informes técnicos que la respaldan, y pidió revisar el diferimiento, retomar la presencialidad y considerar medidas focalizadas según las afectaciones del fenómeno.



