Juan Zapata ofrece respaldar al candidato con mayor opción para la Prefectura de Pichincha

Juan Zapata propuso que los candidatos que comparten la búsqueda de una alternativa política para Pichincha unan sus aspiraciones. En un pronunciamiento, dijo que está dispuesto a respaldar a la candidatura que demuestre tener mayores posibilidades de ganar, con base en mediciones técnicas, serias y verificables.





Zapata sostuvo que su llamado responde a la necesidad de anteponer los intereses de la provincia a las aspiraciones personales. También invitó a los demás candidatos a sumarse a la propuesta.





En su pronunciamiento, cuestionó que la Prefectura de Pichincha haya estado durante casi 20 años bajo la conducción de una misma corriente política. Además, mencionó denuncias sobre más de 300 contratos públicos por un monto superior a USD 10 millones, que, según escribió, estarían relacionados con una empresa vinculada al exviceprefecto y actual candidato. También aludió a denuncias sobre un posible desvío de recursos del Fondo Vial a cuentas particulares.





Zapata agregó que existen acusaciones en la justicia de Estados Unidos contra dos figuras vinculadas con ese sector político y pidió que las autoridades competentes las investiguen y esclarezcan.



