INAMHI prevé lluvias en varias provincias para este miércoles 11 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias para este miércoles 11 de noviembre, entre las 07:00 y las 19:00, en varias provincias del país.









En Guayas, se esperan lluvias normales o moderadas durante la mañana y la tarde en cantones como Guayaquil, Durán, Daule, Milagro, Samborondón y Balzar. En Balao, El Empalme, Playas y otros cantones se pronostican lloviznas.









El pronóstico también prevé lluvias normales o moderadas en sectores de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Cotopaxi. En localidades de El Oro, Santo Domingo, Galápagos y otras provincias se esperan lloviznas.









En la Sierra, el INAMHI pronostica lloviznas en sectores de Azuay, Bolívar, Carchi, Cañar, Chimborazo, Imbabura, Loja y Pichincha. Para la Amazonía, prevé lloviznas en localidades de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.



