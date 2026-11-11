Volver a la portada
Actualidad

INAMHI prevé lluvias en varias provincias para este miércoles 11 de noviembre

El pronóstico contempla precipitaciones normales o moderadas en sectores de la Costa y la Sierra. En otras localidades se esperan lloviznas durante la mañana y la tarde.

Redacción de Ecuadorinmediato
lluvia

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias para este miércoles 11 de noviembre, entre las 07:00 y las 19:00, en varias provincias del país.



En Guayas, se esperan lluvias normales o moderadas durante la mañana y la tarde en cantones como Guayaquil, Durán, Daule, Milagro, Samborondón y Balzar. En Balao, El Empalme, Playas y otros cantones se pronostican lloviznas.



El pronóstico también prevé lluvias normales o moderadas en sectores de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Cotopaxi. En localidades de El Oro, Santo Domingo, Galápagos y otras provincias se esperan lloviznas.



En la Sierra, el INAMHI pronostica lloviznas en sectores de Azuay, Bolívar, Carchi, Cañar, Chimborazo, Imbabura, Loja y Pichincha. Para la Amazonía, prevé lloviznas en localidades de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Fiscalía allana vivienda del alcalde de Naranjal por presunta corrupciónActualidad
11 nov 2026

Fiscalía allana vivienda del alcalde de Naranjal por presunta corrupción

El operativo se realizó de madrugada para recabar indicios. Semanas antes, un video filtrado mostró a Juan Carlos Rivera dando a entender que no era él quien mandaba en el Municipio.

Leer más
Juan Zapata ofrece respaldar al candidato con mayor opción para la Prefectura de PichinchaActualidad
11 nov 2026

Juan Zapata ofrece respaldar al candidato con mayor opción para la Prefectura de Pichincha

El político llamó a la unidad entre quienes buscan una alternativa para la provincia y dijo que apoyará una candidatura con posibilidades de ganar, definidas mediante mediciones técnicas y verificables.

Leer más
CPCCS inicia selección del procurador y da paso a la fase de oposición y para fiscal generalActualidad
11 nov 2026

CPCCS inicia selección del procurador y da paso a la fase de oposición y para fiscal general

La ciudadanía podrá inscribirse del 12 al 26 de noviembre para integrar una veeduría sobre el proceso de designación del procurador. El concurso para fiscal general continuará con las pruebas escrita y oral.

Leer más