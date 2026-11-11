CPCCS inicia selección del procurador y da paso a la fase de oposición y para fiscal general

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó resoluciones para continuar los procesos de selección del procurador general del Estado y del fiscal general, durante su sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 2026.





Para la designación del procurador, el Consejo conformó una comisión técnica con delegados de sus consejeros y consejeras. La ciudadanía podrá inscribirse del 12 al 26 de noviembre para integrar la veeduría que dará seguimiento a las distintas etapas del proceso.





El CPCCS también solicitó a la Presidencia de la República que remita, en un plazo de 10 días, la terna de candidatos. Sus integrantes deberán cumplir los criterios de especialidad y méritos establecidos en el reglamento.





En el concurso para fiscal general, el Pleno conoció el informe final de la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana y dispuso que la Comisión Ciudadana de Selección continúe con el proceso y dé paso a la fase de oposición.





Esta etapa tendrá una prueba escrita, valorada sobre 30 puntos, y una prueba oral, que consistirá en una simulación de audiencia de juicio y tendrá una valoración de 20 puntos. Para esta fase, la comisión conformará un equipo de expertos integrado por catedráticos de universidades de todo el país.