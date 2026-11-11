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CPCCS inicia selección del procurador y da paso a la fase de oposición y para fiscal general

La ciudadanía podrá inscribirse del 12 al 26 de noviembre para integrar una veeduría sobre el proceso de designación del procurador. El concurso para fiscal general continuará con las pruebas escrita y oral.

Redacción de Ecuadorinmediato
CPCCS

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó resoluciones para continuar los procesos de selección del procurador general del Estado y del fiscal general, durante su sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 2026.


Para la designación del procurador, el Consejo conformó una comisión técnica con delegados de sus consejeros y consejeras. La ciudadanía podrá inscribirse del 12 al 26 de noviembre para integrar la veeduría que dará seguimiento a las distintas etapas del proceso.


El CPCCS también solicitó a la Presidencia de la República que remita, en un plazo de 10 días, la terna de candidatos. Sus integrantes deberán cumplir los criterios de especialidad y méritos establecidos en el reglamento.


En el concurso para fiscal general, el Pleno conoció el informe final de la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana y dispuso que la Comisión Ciudadana de Selección continúe con el proceso y dé paso a la fase de oposición.


Esta etapa tendrá una prueba escrita, valorada sobre 30 puntos, y una prueba oral, que consistirá en una simulación de audiencia de juicio y tendrá una valoración de 20 puntos. Para esta fase, la comisión conformará un equipo de expertos integrado por catedráticos de universidades de todo el país.

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