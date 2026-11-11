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Importación de bienes para generación eléctrica tendrá tarifa 0% de IVA e ISD

El Decreto Ejecutivo 530 incluye equipos, maquinaria e infraestructura del sector eléctrico. La aplicación de las tarifas dependerá de los listados que deberán emitir las entidades correspondientes.

Redacción de Ecuadorinmediato
Paneles solares

El Decreto Ejecutivo 530 establece tarifas del 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para bienes destinados a actividades del sector eléctrico.



La reforma incluye equipos, turbinas, inversores, generadores, maquinaria, materiales, componentes, sistemas e instalaciones utilizados en la generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de energía eléctrica. También contempla bienes relacionados con distintas fuentes de energía y con los distritos autónomos energéticos.



Para acceder a estas tarifas, los bienes deberán constar en los listados de subpartidas y de productos locales que emitirá el Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). La aplicación comenzará el día siguiente a la publicación de esos listados en el Registro Oficial.



El decreto también dispone que el IVA pagado desde el 1 de enero de 2026 por la adquisición local o importación de los bienes incluidos podrá registrarse como gasto deducible para el Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2026, siempre que no se haya utilizado como crédito tributario ni compensado con el IVA generado en ventas.



La norma entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.


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