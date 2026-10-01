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Jóvenes en Acción, décimo tercero y feriado: los anuncios de Noboa antes de las elecciones seccionales

El Ejecutivo anunció una nueva etapa del programa para 700.000 jóvenes, adelantó el décimo tercer sueldo del sector público y suspendió la jornada laboral del 20 de noviembre, en las semanas previas a los comicios del 29 de noviembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
Presidente Noboa

El presidente Daniel Noboa anunció este 1 de octubre que el 30 de este mes comenzará una nueva etapa de Jóvenes en Acción, con la incorporación de 700.000 participantes. El programa contempla capacitación y pasantías pagadas, según informó el mandatario en sus redes sociales.

El anuncio se suma al realizado un día antes sobre el décimo tercer sueldo. Noboa dispuso que los trabajadores del sector público reciban este beneficio el 16 de noviembre, más de un mes antes del plazo legal, e invitó a los empleadores privados a adoptar la misma medida. Es el segundo año consecutivo en que el Gobierno adelanta este pago.

A estas decisiones se agrega la suspensión de la jornada laboral del viernes 20 de noviembre para los sectores público y privado, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 507. La medida será de alcance nacional, no recuperable y fue dispuesta en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

Las tres medidas se concentran en las semanas previas a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previstas para el domingo 29 de noviembre.


El calendario coloca el adelanto del décimo tercer sueldo el 16 de noviembre, la suspensión de la jornada laboral cuatro días después y la elección nueve días más tarde. El programa Jóvenes en Acción, en cambio, iniciará esta nueva etapa desde finales de octubre.


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