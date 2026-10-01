Volver a la portada
Actualidad

Hija de José Serrano cuestiona al Gobierno tras video de Neira: “¿Acaso ya tienen redactada la sentencia?”

Verónica Serrano cuestionó que desde el Ejecutivo se presente a su padre como culpable cuando, según afirmó, aún no ha sido llamado a juicio. Además, denunció restricciones para su defensa y problemas en el acceso a medicinas dentro de la cárcel El Encuentro.

Redacción de Ecuadorinmediato
José Serrano

Verónica Serrano, hija del exministro José Serrano, cuestionó los pronunciamientos realizados desde el Ejecutivo sobre el proceso judicial que enfrenta su padre. Se refirió a un video publicado por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y a un documental difundido por el ministro del Interior, John Reimberg.


“¿Acaso ya tienen redactada la sentencia?”, preguntó Serrano, al sostener que su padre ha sido presentado públicamente como culpable pese a que, según señaló, aún no ha sido llamado a juicio y sobre él pesa una orden de prisión preventiva.


También denunció las condiciones en las que permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Afirmó que está incomunicado de su familia y que no ha podido reunirse con su defensa en condiciones de confidencialidad, mientras se aproxima la reinstalación de la audiencia de llamamiento a juicio dentro del caso Villavicencio.


En materia de salud, aseguró que durante al menos ocho días Serrano habría permanecido sin medicación para la diabetes, salud mental y otras enfermedades crónicas. Añadió que la familia entregó sus medicamentos el 14 de septiembre, después de más de 50 solicitudes al SNAI, y cuestionó la alimentación y el acceso al agua que, según afirmó, recibe en prisión.


Verónica Serrano sostuvo que estas condiciones ponen en riesgo la salud de su padre y responsabilizó al Estado por garantizar su integridad mientras permanece bajo custodia.


Finalmente, informó que solicitó al juez de la causa disponer su traslado a un centro de privación provisional de libertad y cuestionó que permanezca en una cárcel de máxima seguridad sin una sentencia en su contra.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

José Manrique queda libre en España un día después de ser detenido por InterpolActualidad
1 oct 2026

José Manrique queda libre en España un día después de ser detenido por Interpol

El procesado en el caso Progen fue liberado tras una audiencia en España. La solicitud formal de extradición desde Ecuador aún no había sido remitida.

Leer más
Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarloActualidad
1 oct 2026

Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarlo

El gremio cuestionó la independencia judicial, el sistema disciplinario y la gestión administrativa del organismo.

Leer más
Corte Nacional concede la extradición de Daniel Salcedo y Ronald Herrera a Estados UnidosActualidad
1 oct 2026

Corte Nacional concede la extradición de Daniel Salcedo y Ronald Herrera a Estados Unidos

La justicia estadounidense requiere a ambos por una causa relacionada con narcotráfico y armas. Daniel Salcedo también enfrenta cargos por lavado de activos.

Leer más