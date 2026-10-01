Hija de José Serrano cuestiona al Gobierno tras video de Neira: “¿Acaso ya tienen redactada la sentencia?”

Verónica Serrano, hija del exministro José Serrano, cuestionó los pronunciamientos realizados desde el Ejecutivo sobre el proceso judicial que enfrenta su padre. Se refirió a un video publicado por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y a un documental difundido por el ministro del Interior, John Reimberg.





“¿Acaso ya tienen redactada la sentencia?”, preguntó Serrano, al sostener que su padre ha sido presentado públicamente como culpable pese a que, según señaló, aún no ha sido llamado a juicio y sobre él pesa una orden de prisión preventiva.





También denunció las condiciones en las que permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Afirmó que está incomunicado de su familia y que no ha podido reunirse con su defensa en condiciones de confidencialidad, mientras se aproxima la reinstalación de la audiencia de llamamiento a juicio dentro del caso Villavicencio.





En materia de salud, aseguró que durante al menos ocho días Serrano habría permanecido sin medicación para la diabetes, salud mental y otras enfermedades crónicas. Añadió que la familia entregó sus medicamentos el 14 de septiembre, después de más de 50 solicitudes al SNAI, y cuestionó la alimentación y el acceso al agua que, según afirmó, recibe en prisión.





Verónica Serrano sostuvo que estas condiciones ponen en riesgo la salud de su padre y responsabilizó al Estado por garantizar su integridad mientras permanece bajo custodia.





Finalmente, informó que solicitó al juez de la causa disponer su traslado a un centro de privación provisional de libertad y cuestionó que permanezca en una cárcel de máxima seguridad sin una sentencia en su contra.



