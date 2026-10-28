José Julio Neira sobre el video del caso Laberinto: «No voy a caer en si es una narrativa o no»
Fernando del Rincón preguntó si el Gobierno buscaba generar una opinión de culpabilidad contra Luisa González. El funcionario defendió la publicación como una explicación técnica.
El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, defendió el video gubernamental sobre el caso Laberinto ante las preguntas de Fernando del Rincón sobre su finalidad y el respeto a la presunción de inocencia de Luisa González.
«No voy a caer en si es una narrativa o no», respondió Neira cuando el periodista preguntó si el Ejecutivo buscaba construir una opinión pública que presentara como culpable a la excandidata presidencial. El funcionario sostuvo que su responsabilidad es informar sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
Del Rincón también preguntó si existía una autorización escrita de la Fiscalía para divulgar la información. Neira respondió que no se había roto la reserva y que el video explicaba «patrones de comportamiento del lavado de activos».
El secretario sostuvo que la reserva del caso terminó cuando se instaló la audiencia de formulación de cargos y Fiscalía presentó los elementos de convicción a la defensa.
En otro intercambio, Neira afirmó que al Ejecutivo le corresponde informar sobre alertas y comportamientos inusuales. «Una vez probadas, ¿no?», preguntó Del Rincón. «No necesariamente», contestó el funcionario. El periodista insistió en que debía respetarse la presunción de inocencia.
Al cierre, Del Rincón sostuvo: «Cuando pregunto 14 veces y no me responden, si tengo que preguntar 15, lo hago». Neira reiteró que su explicación era técnica y negó que existiera persecución política.