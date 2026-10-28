José Julio Neira sobre el video del caso Laberinto: «No voy a caer en si es una narrativa o no»

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, defendió el video gubernamental sobre el caso Laberinto ante las preguntas de Fernando del Rincón sobre su finalidad y el respeto a la presunción de inocencia de Luisa González.





«No voy a caer en si es una narrativa o no», respondió Neira cuando el periodista preguntó si el Ejecutivo buscaba construir una opinión pública que presentara como culpable a la excandidata presidencial. El funcionario sostuvo que su responsabilidad es informar sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.





Del Rincón también preguntó si existía una autorización escrita de la Fiscalía para divulgar la información. Neira respondió que no se había roto la reserva y que el video explicaba «patrones de comportamiento del lavado de activos».





El secretario sostuvo que la reserva del caso terminó cuando se instaló la audiencia de formulación de cargos y Fiscalía presentó los elementos de convicción a la defensa.





En otro intercambio, Neira afirmó que al Ejecutivo le corresponde informar sobre alertas y comportamientos inusuales. «Una vez probadas, ¿no?», preguntó Del Rincón. «No necesariamente», contestó el funcionario. El periodista insistió en que debía respetarse la presunción de inocencia.





Al cierre, Del Rincón sostuvo: «Cuando pregunto 14 veces y no me responden, si tengo que preguntar 15, lo hago». Neira reiteró que su explicación era técnica y negó que existiera persecución política.