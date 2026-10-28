Fiscalía confirma la detención del alcalde de Vinces en una investigación por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde de Vinces, durante un operativo por presunto lavado de activos que también involucra a su círculo familiar.





Las diligencias se ejecutaron en Los Ríos, Azuay y Guayas. En su actualización, Fiscalía informó de 16 inmuebles allanados y del levantamiento de indicios como dinero en efectivo, documentación y armas. También confirmó que se cumplieron órdenes de detención contra varias personas, entre ellas el alcalde.





Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que la operación «Gran Fénix 066» comprendió 21 allanamientos, 15 detenidos y la intervención de dos personas jurídicas.





Reimberg atribuyó al alcalde el presunto liderazgo de una estructura que, junto con su círculo familiar y societario, habría utilizado la Constructora Aldrensa S. A. para canalizar recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.





Según el ministro, la estructura habría registrado movimientos por aproximadamente USD 3,22 millones en el sistema financiero nacional y adquirido bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2026.





Reimberg también afirmó que se identificaron presuntos vínculos financieros con personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada, relacionadas con los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, así como con Los Choneros y Los Lobos.