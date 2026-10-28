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Integrantes de la comunidad universitaria llaman a organizarse contra el autoritarismo y cuestionan al Gobierno de Noboa

Una carta pública denuncia restricciones a las libertades políticas, cuestiona el encarcelamiento de Luisa González y pide alianzas amplias en defensa de la democracia.

Redacción de Ecuadorinmediato
comunidad universitaria

Integrantes de la comunidad universitaria suscribieron una carta pública en la que llaman a «activar todas las alertas democráticas» y organizar espacios cívicos, pacíficos y plurales frente a lo que califican como una profundización del autoritarismo durante el Gobierno de Daniel Noboa.


Los firmantes sostienen que la situación de la democracia y del Estado de derecho se ha deteriorado y acusan al Ejecutivo de inclinar la competencia electoral hacia sus candidatos mediante la suspensión de organizaciones opositoras, la judicialización de adversarios y campañas de desprestigio.


La carta cuestiona el encarcelamiento de Luisa González, que considera contrario al debido proceso, y denuncia allanamientos y amenazas de juicio contra candidatos de oposición. También menciona el «asedio» al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y acusa a altos funcionarios gubernamentales de intervenir en asuntos de jueces y fiscales.


Los suscriptores incluyen entre sus preocupaciones el bloqueo de cuentas, la descalificación de candidaturas, la intimidación a periodistas, las actuaciones contra organizaciones sociales y la represión de protestas. A su criterio, estos hechos restringen las libertades y los espacios de participación ciudadana.


El documento convoca a fuerzas políticas, organizaciones populares, sectores empresariales, iglesias, medios y ciudadanía a vigilar permanentemente al poder, denunciar vulneraciones de las libertades políticas y promover la organización social en defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho.


«La experiencia demuestra que superar el autoritarismo exige amplias alianzas políticas, por encima de diferencias ideológicas o partidarias», expresa la carta.


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