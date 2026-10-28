Dirigentes de Revolución Ciudadana entregaron a la CIDH una comunicación sobre presunta persecución política en Ecuador

Dirigentes locales de Revolución Ciudadana entregaron una comunicación al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, durante el 197.º período de sesiones del organismo, en Ciudad de Panamá, informó la asambleísta Eliana Correa.





La legisladora afirmó que el documento expone denuncias sobre presunta persecución política, tratos discriminatorios y restricciones a los derechos civiles y políticos en Ecuador. También expresó su rechazo a la detención de Luisa González, que calificó de arbitraria.





La carta está fechada el 22 de octubre de 2026 y suscrita como «Asambleístas de la República del Ecuador». La copia difundida incluye un sello de recepción de la Secretaría General de la CIDH del 27 de octubre.





El documento plantea preocupaciones sobre actuaciones estatales desde 2017 y dedica atención particular a González. Los remitentes sostienen que su detención intensifica la preocupación por su libertad personal, integridad, presunción de inocencia y derecho a la defensa.





Los firmantes aclaran que la comunicación no busca impedir investigaciones penales legítimas ni sustituir a los tribunales competentes. Piden que el poder público actúe sin discriminación y sin utilizar sus atribuciones para excluir o debilitar a quienes ejercen oposición política.





La carta también solicita atención a la prevención de represalias y a la protección de personas afectadas, denunciantes, testigos, abogados, periodistas y autoridades judiciales que colaboren con instancias internacionales.





Correa llamó a la comunidad internacional a vigilar y evaluar la situación de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales en Ecuador.