Volver a la portada
Actualidad

Dirigentes de Revolución Ciudadana entregaron a la CIDH una comunicación sobre presunta persecución política en Ecuador

Eliana Correa informó que el documento expresa preocupación por la detención de Luisa González y denuncia vulneraciones al debido proceso y restricciones a los derechos civiles y políticos.

Redacción de Ecuadorinmediato
CIDH

Dirigentes locales de Revolución Ciudadana entregaron una comunicación al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, durante el 197.º período de sesiones del organismo, en Ciudad de Panamá, informó la asambleísta Eliana Correa.


La legisladora afirmó que el documento expone denuncias sobre presunta persecución política, tratos discriminatorios y restricciones a los derechos civiles y políticos en Ecuador. También expresó su rechazo a la detención de Luisa González, que calificó de arbitraria.


La carta está fechada el 22 de octubre de 2026 y suscrita como «Asambleístas de la República del Ecuador». La copia difundida incluye un sello de recepción de la Secretaría General de la CIDH del 27 de octubre.


El documento plantea preocupaciones sobre actuaciones estatales desde 2017 y dedica atención particular a González. Los remitentes sostienen que su detención intensifica la preocupación por su libertad personal, integridad, presunción de inocencia y derecho a la defensa.


Los firmantes aclaran que la comunicación no busca impedir investigaciones penales legítimas ni sustituir a los tribunales competentes. Piden que el poder público actúe sin discriminación y sin utilizar sus atribuciones para excluir o debilitar a quienes ejercen oposición política.


La carta también solicita atención a la prevención de represalias y a la protección de personas afectadas, denunciantes, testigos, abogados, periodistas y autoridades judiciales que colaboren con instancias internacionales.


Correa llamó a la comunidad internacional a vigilar y evaluar la situación de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales en Ecuador.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Base de Taura registra una veintena de vuelos militares estadounidenses, según AFPActualidad
28 oct 2026

Base de Taura registra una veintena de vuelos militares estadounidenses, según AFP

El análisis identifica movimientos de unas diez aeronaves y obras dentro de la instalación. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas mantienen reserva sobre el alcance de las operaciones.

Leer más
Organizaciones sociales llaman a movilizarse y a no respaldar a candidatos vinculados al Gobierno de NoboaActualidad
28 oct 2026

Organizaciones sociales llaman a movilizarse y a no respaldar a candidatos vinculados al Gobierno de Noboa

La primera jornada será este jueves 29 de octubre, desde las 16:00, con una concentración en la Caja del IESS, en Quito.

Leer más
Relatora de la ONU expresa preocupación por la independencia judicial tras la destitución de tres jueces en EcuadorActualidad
28 oct 2026

Relatora de la ONU expresa preocupación por la independencia judicial tras la destitución de tres jueces en Ecuador

Margaret Satterthwaite afirmó que los jueces deben resolver sin temor a sanciones por sus decisiones. Juanita Goebertus, de HRW, calificó la medida como un mensaje intimidatorio.

Leer más