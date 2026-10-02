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José Cabrera explicó que la ley permite aplazar elecciones ante situaciones de fuerza mayor

El presidente del CNE detalló las alternativas ante emergencias climáticas y las precauciones frente a posibles apagones.

Redacción de Ecuadorinmediato
Imagen referencial elecciones

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, explicó que el Código de la Democracia contempla suspender o aplazar elecciones por fuerza mayor. Al abordar una posible postergación por el fenómeno de El Niño, se refirió al escenario de una catástrofe que afecte todo un sector.


Cabrera dijo que el organismo cuenta con recintos auxiliares, pero que, ante una emergencia de esa magnitud, las votaciones podrían aplazarse. Mencionó diciembre como una posibilidad para realizarlas o repetirlas en ese caso.


El funcionario sostuvo que las autoridades electas deben posesionarse el 14 de mayo, fecha que describió como inamovible y establecida en la Constitución. También informó que el CNE trabaja continuamente con los organismos de control del clima.


Sobre posibles apagones, indicó que han adquirido y arrendado generadores, además de comprar sistemas de respaldo eléctrico UPS para todas las delegaciones provinciales. Añadió que han conversado con empresas que producen energía eléctrica para evitar inconvenientes durante la jornada electoral.


Por su parte, Mauro Andino señaló que la ley electoral no contempla la fuerza mayor como una excepción para cambiar la fecha de las elecciones. Citó el artículo 143, numeral 1, del Código de la Democracia y sostuvo que realizar las votaciones en un día y hora distintos de los establecidos en la convocatoria provocaría su nulidad.

Andino también afirmó que Atamaint y Cabrera votaron a favor de modificar el calendario electoral y posteriormente convocaron las elecciones para el 29 de noviembre de este año.

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‼️#URGENTE Mauro Andino acusó al presidente del CNE, José Cabrera, de mentir al señalar que las elecciones pueden aplazarse por fuerza mayor. Andino sostuvo que la ley electoral no contempla esa excepción y que cambiar la fecha provocaría la nulidad de las votaciones. DG

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‼️#URGENTE El presidente del CNE, José Cabrera, señaló que el Código de la Democracia contempla suspender o aplazar elecciones ante casos de fuerza mayor o catástrofes, pudiendo repetirse en otra fecha siempre que las autoridades se posesionen el 14 de mayo. Además, informó que

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