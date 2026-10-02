Caso Progen: Karla Saud responsabiliza a Roberto Luque e Inés Manzano por los contratos eléctricos

Karla Saud, procesada dentro del caso Apagón por presunto peculado relacionado con los contratos de Celec y Progen, publicó una serie de mensajes en los que rechazó los señalamientos en su contra y responsabilizó a Roberto Luque e Inés Manzano por lo ocurrido con los proyectos eléctricos.





Saud sostuvo además que ella y su entorno fueron los primeros en demandar a Progen en Estados Unidos. Como respaldo difundió la primera página de una demanda presentada por Astrobryxa S.A. contra Progen Industries LLC y John Manning ante una corte de Florida en diciembre de 2025.

En sus publicaciones afirmó que buscó a ministros, viceministros y gerentes para advertir sobre lo que ocurría con los proyectos y que no obtuvo respuestas. También denunció persecución, acoso e intimidación contra ella y su familia y aseguró que habría sido víctima de tres intentos de asesinato.





Saud fue detenida el 9 de julio de 2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, por una notificación roja de Interpol vinculada al proceso de extradición solicitado por Ecuador. Posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas el retiro de sus pasaportes y la prohibición de salir de territorio español.





La Fiscalía la procesa dentro del caso Apagón, que investiga un presunto peculado en los contratos de emergencia suscritos entre Celec y Progen para los proyectos de generación eléctrica de Quevedo y Salitral. Según la tesis fiscal, los pagos realizados a la compañía estadounidense habrían generado un perjuicio de USD 104,4 millones al Estado.





En septiembre, Saud y su esposo, José Walther Manrique, solicitaron protección internacional y asilo en España, donde alegaron persecución política y amenazas de muerte.