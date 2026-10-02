Caso Progen: Karla Saud responsabiliza a Roberto Luque e Inés Manzano por los contratos eléctricos
La procesada en el caso Apagón afirmó que Astrobryxa demandó a Progen en Estados Unidos y sostuvo que alertó a autoridades sobre problemas en los proyectos. Fiscalía investiga un presunto perjuicio de USD 104,4 millones al Estado.
Karla Saud, procesada dentro del caso Apagón por presunto peculado relacionado con los contratos de Celec y Progen, publicó una serie de mensajes en los que rechazó los señalamientos en su contra y responsabilizó a Roberto Luque e Inés Manzano por lo ocurrido con los proyectos eléctricos.
Saud sostuvo además que ella y su entorno fueron los primeros en demandar a Progen en Estados Unidos. Como respaldo difundió la primera página de una demanda presentada por Astrobryxa S.A. contra Progen Industries LLC y John Manning ante una corte de Florida en diciembre de 2025.
En sus publicaciones afirmó que buscó a ministros, viceministros y gerentes para advertir sobre lo que ocurría con los proyectos y que no obtuvo respuestas. También denunció persecución, acoso e intimidación contra ella y su familia y aseguró que habría sido víctima de tres intentos de asesinato.
Saud fue detenida el 9 de julio de 2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, por una notificación roja de Interpol vinculada al proceso de extradición solicitado por Ecuador. Posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas el retiro de sus pasaportes y la prohibición de salir de territorio español.
La Fiscalía la procesa dentro del caso Apagón, que investiga un presunto peculado en los contratos de emergencia suscritos entre Celec y Progen para los proyectos de generación eléctrica de Quevedo y Salitral. Según la tesis fiscal, los pagos realizados a la compañía estadounidense habrían generado un perjuicio de USD 104,4 millones al Estado.
En septiembre, Saud y su esposo, José Walther Manrique, solicitaron protección internacional y asilo en España, donde alegaron persecución política y amenazas de muerte.