Aquiles Alvarez será trasladado a una casa de salud en Guayaquil por una afección en la vesícula

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó este 2 de octubre que Aquiles Alvarez será trasladado durante la tarde a una casa de salud en Guayaquil para recibir atención médica especializada.





La entidad señaló que el alcalde fue atendido y valorado por personal del Ministerio de Salud que presta servicios en el policlínico del Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.° 1, conocido como Cárcel del Encuentro.





Tras la evaluación, los médicos determinaron que Alvarez requiere atención especializada para el tratamiento de una afección en la vesícula. El SNAI indicó que coordinará el traslado y la atención correspondiente.









Antes del pronunciamiento oficial, Julio César Cueva, abogado de Alvarez, había informado que el alcalde no estaría en condiciones de volar y que las condiciones climáticas tampoco serían favorables para el traslado aéreo. También pidió que fuera llevado al hospital más cercano mientras se definía la movilización a Guayaquil.









En primera instancia, la defensa había señalado que Alvarez sería trasladado a la Clínica Alcívar y que desconocía los motivos específicos o la gravedad de su estado.









Fiorella Ycaza, esposa de Alvarez, afirmó que su salud está en riesgo y responsabilizó al Gobierno Nacional por cualquier situación que pueda ocurrir mientras permanezca bajo custodia del Estado.









Antonio Alvarez, hermano de Aquiles Alvarez, también se pronunció sobre su estado de salud y señaló que podría tratarse de una pancreatitis. Además, pidió que el traslado se realice por vía terrestre al considerar riesgoso que viaje por vía aérea.



