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Aquiles Alvarez será trasladado a una casa de salud en Guayaquil por una afección en la vesícula

El SNAI informó que personal médico del Ministerio de Salud lo valoró en la Cárcel del Encuentro y determinó que requiere atención especializada. La defensa había señalado previamente que no estaría en condiciones de volar.

Redacción de Ecuadorinmediato
Aquiles Alvarez

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó este 2 de octubre que Aquiles Alvarez será trasladado durante la tarde a una casa de salud en Guayaquil para recibir atención médica especializada.


La entidad señaló que el alcalde fue atendido y valorado por personal del Ministerio de Salud que presta servicios en el policlínico del Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.° 1, conocido como Cárcel del Encuentro.


Tras la evaluación, los médicos determinaron que Alvarez requiere atención especializada para el tratamiento de una afección en la vesícula. El SNAI indicó que coordinará el traslado y la atención correspondiente.


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‼️#URGENTE SNAI informa que Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, será trasladado esta tarde a una casa de salud en Guayaquil para recibir atención especializada por una afección en la vesícula. La institución señaló que personal médico del Ministerio de Salud lo evaluó en la Show more

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‼️#URGENTE Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, confirmó que el alcalde está siendo trasladado a la Clínica Alcívar para recibir atención médica. Además, señaló que desconoce los motivos del traslado y la gravedad de su estado. EN

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Antes del pronunciamiento oficial, Julio César Cueva, abogado de Alvarez, había informado que el alcalde no estaría en condiciones de volar y que las condiciones climáticas tampoco serían favorables para el traslado aéreo. También pidió que fuera llevado al hospital más cercano mientras se definía la movilización a Guayaquil.


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‼️#URGENTE Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, afirmó que recibió información de que el alcalde no estaría en condiciones de volar y que el clima tampoco sería favorable. Indicó que se estima su traslado aéreo para tratamiento médico al sur de Guayaquil en Show more

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‼️#URGENTE Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, confirmó que el alcalde está siendo trasladado a la Clínica Alcívar para recibir atención médica. Además, señaló que desconoce los motivos del traslado y la gravedad de su estado. EN

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En primera instancia, la defensa había señalado que Alvarez sería trasladado a la Clínica Alcívar y que desconocía los motivos específicos o la gravedad de su estado.



Fiorella Ycaza, esposa de Alvarez, afirmó que su salud está en riesgo y responsabilizó al Gobierno Nacional por cualquier situación que pueda ocurrir mientras permanezca bajo custodia del Estado.



Antonio Alvarez, hermano de Aquiles Alvarez, también se pronunció sobre su estado de salud y señaló que podría tratarse de una pancreatitis. Además, pidió que el traslado se realice por vía terrestre al considerar riesgoso que viaje por vía aérea.


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