El Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza varios escenarios ante las lluvias e inundaciones que afectan recintos electorales, de cara a las elecciones del 29 de noviembre. José Cabrera informó que siete recintos amanecieron inundados, frente a los 21 registrados durante el fin de semana.





Cabrera señaló que primero se buscaría trasladar la votación a un recinto de respaldo. Si no hubiera otro local disponible en la zona, el pleno del CNE podría resolver una suspensión o un aplazamiento, conforme a la ley. La decisión dependerá de las condiciones del día de los comicios y, según el funcionario, sería puntual, posiblemente en uno o varios recintos, no a escala provincial.





El presidente del CNE indicó que se instalaron equipos de monitoreo en las delegaciones provinciales y que invitará a los consejeros a instalar una sesión permanente antes de las elecciones. El pleno también deberá estar informado si se produce una emergencia durante la jornada, por ejemplo, un diluvio que impida a los ciudadanos acudir a votar.





Sobre el traslado del material electoral, Cabrera informó que los 41.702 paquetes se distribuyen hacia las provincias y que los kits están cubiertos con fundas plásticas para protegerlos de la humedad. En las zonas de difícil acceso, los militares apoyarán su traslado por vía fluvial o aérea.





Cabrera dijo que los primeros resultados oficiales podrían aparecer entre las 18:00 y las 18:30, luego del cierre de la votación, previsto para las 17:00. El conteo rápido está incluido en el plan operativo, pero el pleno aún debe decidir en qué provincias o cantones se realizará; lo ejecutaría el propio CNE con su Dirección de Estadística.





También ratificó que los electores podrán ingresar con celulares, pero tienen prohibido fotografiar el voto. Los miembros de las juntas receptoras no podrán usar sus dispositivos desde las 17:00, para dedicarse al escrutinio y al llenado de actas.