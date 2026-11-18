Los cuerpos de Remigio Valero y su hijo Mauricio fueron recuperados la noche del martes 17 de noviembre en una zanja a la altura del Fuerte Huancavilca, en el norte de Guayaquil. Ambos estaban desaparecidos desde el viernes 13, cuando cayeron a un canal durante las lluvias en Florida Norte.





En las labores participaron el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la Policía Nacional y Medicina Legal. Los familiares reconocieron preliminarmente los cuerpos en el sitio; luego fueron trasladados a la morgue para las autopsias y la identificación formal.





La alerta sobre la presencia de los cuerpos la dio un reciclador. Antes del hallazgo, Bomberos y agentes del Grupo de Operaciones Especiales habían recorrido cerca de cuatro kilómetros de canales y alcantarillas sin localizarlos.