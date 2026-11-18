La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) adjudicó el proyecto de interconexión eléctrica con Perú a 500 kV. El contrato incluye obras civiles, provisión de equipos, montaje electromecánico y pruebas para poner en servicio la infraestructura.





El proyecto contempla las líneas Chorrillos-Pasaje, de 206,97 kilómetros, y Pasaje-Frontera, de 77,88 kilómetros. También incluye una línea de 230 kV desde la subestación Pasaje y la construcción de una subestación de 500/230 kV en Pasaje, además de la ampliación de la subestación Chorrillos.





Las obras se ejecutarán en Guayas, El Oro y parte de Azuay. CELEC EP informó que el proyecto será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y recursos propios de la empresa estatal.



