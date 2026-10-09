José Antonio Camposano cuestiona cortes eléctricos de tres días por semana y alerta sobre el impacto en el sector camaronero

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, afirmó que la ampliación de las desconexiones eléctricas a tres días por semana afecta seriamente la planificación y la continuidad de las actividades productivas.

El dirigente cuestionó que el nuevo anuncio se realizara a menos de una semana de haberse comunicado cortes de 48 horas. Sostuvo que la situación es especialmente grave para el sector camaronero, que trabaja con organismos vivos.

“La continuidad eléctrica es indispensable para su supervivencia y para sostener toda la cadena de producción y frío”, expresó en su publicación.

Camposano exigió transparentar la información sobre la magnitud de la crisis energética y adoptar medidas más amplias, concretas y coordinadas con el sector privado. “No podemos seguir dilatando decisiones ni concentrando el peso de la crisis en determinados segmentos productivos”, afirmó.

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció el 8 de octubre que las desconexiones para los segmentos Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda se realizarán durante tres días por semana desde el lunes 12 de octubre. La cartera sostuvo que la medida busca preservar las reservas energéticas y garantizar la continuidad del suministro a los hogares.