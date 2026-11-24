El ministro del Interior, John Reimberg, informó que Ecuador está a la espera de nuevas solicitudes de extradición de Estados Unidos por casos que involucran a integrantes de organizaciones criminales. Dijo que podría haber novedades antes de que termine 2026, sin precisar fechas.





Reimberg señaló que el caso de alias “Pipo” está en su fase final y que espera coordinar pronto su traslado a Ecuador para que ingrese a prisión. Añadió que ya tienen listo un proceso para trabajar en su extradición.





El ministro también dijo que sigue en curso el trámite para extraditar a Ecuador a alias “Ronco”, hermano de William Joffre Alcívar Bautista, conocido como “Comandante Willy” o “Negro Willy”. Reimberg planteó que el dirigente de Los Tiguerones también podría ser extraditado y afirmó que el Gobierno trabajará en esa posibilidad, así como en la extradición de otros cabecillas.





Alcívar Bautista fue trasladado a Ecuador tras su expulsión de España. Reimberg explicó que la Policía ecuatoriana envió un equipo para colaborar con la Policía española en su localización. El seguimiento tomó varios meses porque se desplazaba por distintas ciudades. Agentes españoles lo detuvieron en Tarragona.





El ministro dijo que el operativo se ejecutó un domingo para aplicar ese mismo día la orden de expulsión vigente y reducir el margen de la defensa para presentar medidas que le permitieran permanecer en España. Indicó que “Comandante Willy” mantenía sus anillos de seguridad y que la posibilidad de que extendiera su estadía en Tarragona complicó la planificación, pues el avión ya estaba listo. Añadió que la Policía española gestionó el trámite migratorio y que él viajó el viernes con el comandante general de la Policía y el general de Investigaciones para acompañar la operación.





Reimberg indicó que el día del operativo se dictó prisión preventiva en Ecuador contra “Negro Willy” por un caso de reclutamiento de menores y se envió una notificación a Interpol. Explicó que el caso y la notificación roja eran la alternativa para mantenerlo detenido en España si la expulsión no se concretaba.





El ministro afirmó que, durante la captura, el detenido les dijo a los agentes españoles “Si estuviéramos en mi país los fusilan”. Reimberg, que viajó de regreso con él, dijo que se puso nervioso al verlo y que mantuvo esa actitud durante el traslado.





Alcívar Bautista permanece en la Cárcel del Encuentro, donde, según Reimberg, no tendrá acceso a comunicaciones. El ministro dijo que dará seguimiento a su proceso judicial y sostuvo que debería recibir una condena de más de 40 años. También señaló que el padre del detenido está en la misma cárcel y que un tío suyo está preso.





Reimberg responsabilizó a “Comandante Willy” de masacres, extorsiones, secuestros, narcotráfico, ataques contra policías y cuarteles, y muertes en pabellones carcelarios. Afirmó que Los Tiguerones reclutaban a menores para cometer delitos y recordó que alias “Gato” o “Negro Wicho”, a quien identificó como el segundo al mando y encargado de las operaciones del grupo, fue capturado en Colombia.





El ministro informó que el lunes 23 de noviembre fueron detenidos integrantes de una estructura de Los Tiguerones que, según afirmó, se dedicaba a la extorsión y al secuestro. Añadió que la Policía y el Bloque de Seguridad continuarán los operativos y que las autoridades se prepararon para posibles repercusiones tras la captura del dirigente de la organización.