Gabriela Rivadeneira atribuyó el anuncio del aumento del salario básico unificado a la presión electoral y a lo que describió como un mal desempeño de ADN y sus candidatos en las encuestas. Dijo que el alza beneficia a los trabajadores y calificó de “clientelar” la decisión de anunciarla en plena campaña, así como el adelanto del décimo tercero, del cobro de las jubilaciones y de los bonos para jóvenes. A su juicio, esas decisiones buscan captar votos.





Rivadeneira cuestionó que Noboa suspendiera su licencia de campaña para anunciar el incremento salarial y no para atender los efectos de El Niño. Afirmó que el fenómeno había dejado a más de 60.000 familias damnificadas y afectadas, y describió como “casi general” el apagón de la noche anterior.





La dirigente dijo que Noboa reconoció haber pedido el adelanto de las elecciones locales ante el riesgo de que los efectos de El Niño afectaran la votación en febrero. Cuestionó que esa decisión redujera la campaña a 15 días, la más corta en la historia republicana del país, según afirmó. También criticó el formato de los debates electorales para conocer las propuestas de los candidatos.





Sobre la crisis energética, Rivadeneira afirmó que se arrastra desde 2024 y atribuyó los problemas a la falta de inversión y mantenimiento de las hidroeléctricas, además de la falta de lluvias. Sostuvo que en 2017 la generación nacional cubría toda la demanda del país y que Ecuador había empezado a vender electricidad al exterior. También cuestionó la falta de medicamentos, equipos y personal médico en el sistema de salud y dijo que, tras varios meses, seguía pendiente la llegada de los fármacos de la compra masiva.





Rivadeneira sostuvo que las reformas al COOTAD y a la LOOTUGS afectan las funciones de municipios y prefecturas. Agregó que algunos candidatos de la Revolución Ciudadana le expresaron preocupación por esas reformas y por la deuda que, según dijo, mantiene el Gobierno central con los gobiernos locales por sus asignaciones.





La presidenta de la Revolución Ciudadana acusó al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) de demorar durante meses las autorizaciones para obras y programas locales. Dijo que los retrasos afectan proyectos de recolección de basura, vialidad, servicios básicos e infraestructura para programas sociales, y repercuten en la ejecución presupuestaria que cuestionan los candidatos del oficialismo.





Rivadeneira afirmó que los municipios han asumido tareas de seguridad, como la entrega de patrulleros y la implementación de unidades de Policía Comunitaria. Citó el caso de Quito, donde, el Municipio y los barrios han invertido en infraestructura de seguridad sin que el Gobierno central aporte los componentes que le corresponden. También mencionó los programas municipales de atención a la primera infancia, a personas adultas mayores y a mujeres víctimas de violencia. Sostuvo que esa atención es responsabilidad del Gobierno central y dijo que esa tarea no le corresponde a la Fundación Ana.





De cara a las elecciones del domingo 29 de noviembre, Rivadeneira afirmó que 27 organizaciones políticas abrieron sus listas a candidatos de la Revolución Ciudadana pese a la suspensión del movimiento. Denunció amenazas y chantajes contra quienes participan en el proceso y dijo que esas presiones ponen en riesgo a sus familias.





Sostuvo que las elecciones locales son una oportunidad para reconstruir el tejido social, que, a su juicio, se ha debilitado por la crisis de seguridad. Recordó el resultado de cuatro a cero que obtuvo el Gobierno en la consulta popular de hace un año. Al cierre, pidió no votar por ADN y remitió a la página de la Revolución Ciudadana para consultar en qué listas y territorios participan sus candidatos.