El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) prevé oleaje predominante del suroeste del Pacífico hacia las costas continental e insular del Ecuador entre el 24 y el 26 de noviembre. Este martes 24 se espera un oleaje de periodo largo.





En la costa continental, las olas podrían alcanzar hasta 1,8 metros en el tramo entre Santa Elena y Guayas; en Manabí, hasta 1,7 metros; en Esmeraldas, 1,3 metros, y en El Oro, 0,8 metros. En Galápagos, la altura máxima prevista para este martes es de 2,5 metros en el oeste del archipiélago.





El INOCAR recomienda extremar precauciones durante estos días, pues las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca. También pide a la ciudadanía y a los navegantes mantenerse informados por sus canales oficiales.



