La compra también incluye 14.346 insumos odontológicos. Los productos están en la Bodega Central del Seguro Social Campesino y serán enviados progresivamente a los dispensarios, a través de las coordinaciones zonales.





Entre los medicamentos adquiridos constan omeprazol, loratadina, tinidazol, clopidogrel, claritromicina, azitromicina, hidrocortisona y suero antiofídico polivalente. Los insumos odontológicos incluyen apósitos alveolares antisépticos y piedras de Arkansas.





El Seguro Social Campesino tiene 659 dispensarios en las 24 provincias y registra 905.970 beneficiarios, según la información difundida por el IESS.



