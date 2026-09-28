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John Reimberg afirma que Aquiles Alvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro por motivos de seguridad

El ministro del Interior sostuvo que existía una amenaza contra la vida del alcalde de Guayaquil y que esa fue la razón para llevarlo al centro penitenciario.

Redacción de Ecuadorinmediato
Aquiles Alvarez

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que Aquiles Alvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro por motivos de seguridad. “Había la amenaza de que querían atentar contra ellos. Hay partidos políticos que hacen cualquier cosa y son capaces de cualquier cosa, y se lo trajo a él por un tema de seguridad”, señaló.


Reimberg aseguró que posteriormente Alvarez presentó un problema de salud y fue trasladado a “una de las mejores clínicas” de Guayaquil para una intervención, pero sostuvo que el alcalde no aceptó recibir la atención médica.


El ministro añadió que Alvarez ha tenido más tiempo de patio que otras personas privadas de libertad y acceso a visitas telemáticas con su familia. También señaló que su esposa ha acudido a visitarlo en varias ocasiones.


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