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Esposa e hija de alias ‘Fito’ fueron capturadas en Colombia

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron detenidas en Sabana de Torres, Santander. Ambas son requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos y serán trasladadas a la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

Redacción de Ecuadorinmediato
Familiares de alias Fito detenidas

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias ‘Fito’, fueron capturadas en Sabana de Torres, Santander, mediante notificación roja de Interpol.


El ministro del Interior, John Reimberg, informó que ambas son requeridas por la justicia ecuatoriana y que serán trasladadas a Ecuador para ser llevadas a la cárcel de La Roca, en Guayaquil.


En la operación participaron la Policía Nacional del Ecuador, el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia.


El presidente Daniel Noboa reaccionó a la captura y señaló que ambas enfrentarán a la justicia en Ecuador. También destacó la coordinación entre las autoridades ecuatorianas y colombianas.

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