Jhajaira Urresta recibe abucheos y cuestionamientos durante un acto en la Universidad Central

La asambleísta Jhajaira Urresta recibió abucheos y consignas de “fuera Noboa, fuera” este jueves 8 de octubre, durante el lanzamiento de la carrera de Periodismo en la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Un grupo de estudiantes y docentes cuestionó sus decisiones legislativas de apoyo al Gobierno.

Moisés Avilés, representante de la asociación estudiantil, rechazó su presencia y denunció restricciones a la movilización de estudiantes y docentes durante la visita presidencial a la Universidad de Cuenca. También cuestionó lo que calificó como censura a periodistas y la negativa de funcionarios a conceder entrevistas. Tras su intervención, se retiró junto a sus compañeros.

Urresta negó ser parte del Gobierno y sostuvo que su salida de una bancada no implica pertenecer a otra. La legisladora se separó de Revolución Ciudadana el 10 de julio de 2025 y, desde entonces, ha coincidido con ADN en varias votaciones, entre ellas la aprobación de la Ley de Transparencia Social.

Durante el acto, la asambleísta afirmó que había recibido una orden de no continuar la investigación sobre la desaparición de David Romo, estudiante de la Facso cuyo paradero se desconoce desde 2013. Anunció que impulsará la fiscalización del caso junto a su familia en mayo próximo.

Alexandra Córdova, madre de Romo, le reclamó por haberse negado a ayudarla durante el anterior periodo legislativo y por no haber explicado entonces los motivos. También recordó que han transcurrido 13 años sin esclarecer la desaparición de su hijo.