Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe sobre la proforma presupuestaria de 2027
El documento recomienda al Pleno aprobar un presupuesto de USD 50.213 millones. La comisión lo aprobó con ocho votos a favor y dos en contra.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la proforma presupuestaria de 2027, que asciende a USD 50.213,09 millones. El documento recomienda al Pleno de la Asamblea aprobarla y contiene siete recomendaciones.
La proforma prevé ingresos por USD 34.427 millones y gastos por USD 38.838 millones. El déficit fiscal proyectado es de USD 4.411,85 millones, mientras que las necesidades de financiamiento llegan a USD 13.671 millones.
El Plan Anual de Inversiones tendrá USD 3.000 millones para 301 proyectos, un aumento del 23 % frente a 2026. De ese monto, USD 1.698 millones corresponden al eje social, que agrupa 186 iniciativas.
Entre las asignaciones sectoriales constan USD 5.538,53 millones para salud pública, USD 1.945,57 millones para Defensa y USD 210,36 millones para el Ministerio del Interior. Para los gobiernos autónomos descentralizados se prevén USD 4.345 millones, un incremento de USD 618 millones frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026.
El presupuesto también contempla USD 3.955 millones en transferencias al IESS, Isspol e Issfa y USD 1.471 millones para bonos sociales. La Asamblea deberá debatir la proforma en el Pleno y pronunciarse dentro del plazo de 30 días desde que recibió la propuesta.