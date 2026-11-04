Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe sobre la proforma presupuestaria de 2027

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la proforma presupuestaria de 2027, que asciende a USD 50.213,09 millones. El documento recomienda al Pleno de la Asamblea aprobarla y contiene siete recomendaciones.





La proforma prevé ingresos por USD 34.427 millones y gastos por USD 38.838 millones. El déficit fiscal proyectado es de USD 4.411,85 millones, mientras que las necesidades de financiamiento llegan a USD 13.671 millones.





El Plan Anual de Inversiones tendrá USD 3.000 millones para 301 proyectos, un aumento del 23 % frente a 2026. De ese monto, USD 1.698 millones corresponden al eje social, que agrupa 186 iniciativas.





Entre las asignaciones sectoriales constan USD 5.538,53 millones para salud pública, USD 1.945,57 millones para Defensa y USD 210,36 millones para el Ministerio del Interior. Para los gobiernos autónomos descentralizados se prevén USD 4.345 millones, un incremento de USD 618 millones frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026.





El presupuesto también contempla USD 3.955 millones en transferencias al IESS, Isspol e Issfa y USD 1.471 millones para bonos sociales. La Asamblea deberá debatir la proforma en el Pleno y pronunciarse dentro del plazo de 30 días desde que recibió la propuesta.