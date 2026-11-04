Volver a la portada
Actualidad

CDH e INREDH alertan sobre afectaciones a derechos políticos antes de las elecciones

Las organizaciones presentaron un informe sobre decisiones que, a su juicio, afectan a autoridades y candidaturas de oposición. Solicitaron a la CIDH convocar una mesa de trabajo antes del 29 de noviembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
CNE elecciones

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) presentaron un informe sobre derechos de participación política, asociación y oposición durante el gobierno de Daniel Noboa. Las organizaciones sostienen que varias decisiones estatales han restringido opciones electorales y afectan el ejercicio de derechos políticos de sectores opositores.

El documento revisa los casos de los alcaldes Aquiles Álvarez, de Guayaquil; Cristian Zamora, de Cuenca; y Pabel Muñoz, de Quito, además de decisiones sobre candidaturas y organizaciones políticas. El informe sostiene que sus situaciones son distintas, pero afirma que enfrentan procesos penales, electorales o administrativos en un contexto de proximidad a las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Sobre Álvarez, el informe vincula su detención y prisión preventiva en el caso Goleada con la imposibilidad de ejercer el cargo y buscar la reelección. Respecto de Zamora, menciona la suspensión de sus derechos de participación por seis meses, que coincide con el periodo de inscripción de candidaturas y la jornada electoral. En el caso de Muñoz, afirma que su candidatura continúa en disputa mientras enfrenta investigaciones y procesos de fiscalización.

CDH e INREDH también cuestionan la suspensión provisional de Revolución Ciudadana y del movimiento AMIGO, así como decisiones que, según el informe, dejaron fuera de la contienda a varias candidaturas. Las organizaciones plantean que la acumulación de medidas podría afectar el pluralismo político y el derecho de los votantes a escoger entre distintas opciones.


El informe aclara que no considera que toda investigación, auditoría o fiscalización constituya persecución política. Sin embargo, sostiene que la simultaneidad de procesos, su cercanía con el calendario electoral y la falta de garantías en ciertos casos justifican un análisis sobre una posible desviación de poder.


Como parte de sus pedidos, las organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocar antes del 29 de noviembre a una mesa de trabajo con el Estado ecuatoriano y organizaciones de derechos humanos. También pidieron que el informe sea considerado para el capítulo IV del Informe Anual 2026 de la CIDH y que se dé seguimiento particular al caso del alcalde de Quito.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Jacobo Bucaram y Jaime Estrada Medranda serán enviados a Estados UnidosActualidad
4 nov 2026

Jacobo Bucaram y Jaime Estrada Medranda serán enviados a Estados Unidos

Los dos constan entre los cinco ecuatorianos detenidos en una operación coordinada entre Ecuador y Panamá. Todos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Leer más
Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe sobre la proforma presupuestaria de 2027Actualidad
4 nov 2026

Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe sobre la proforma presupuestaria de 2027

El documento recomienda al Pleno aprobar un presupuesto de USD 50.213 millones. La comisión lo aprobó con ocho votos a favor y dos en contra.

Leer más
COE anuncia bono para las personas que han perdido sus viviendas por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.Actualidad
4 nov 2026

COE anuncia bono para las personas que han perdido sus viviendas por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La ayuda tendría una asignación inicial de USD 8,5 millones y dependerá de una evaluación individual. Aduana deberá presentar un inventario de bienes que podrían entregarse gratuitamente a las familias damnificadas.

Leer más