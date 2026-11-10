Inocar prevé mar agitado y muy agitado del 10 al 12 de noviembre

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) prevé un estado de mar entre agitado y muy agitado en la costa ecuatoriana del 10 al 12 de noviembre de 2026. El organismo recomienda extremar precauciones porque las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.





El boletín pronostica la llegada de oleaje predominante del suroeste del Pacífico hacia la costa continental. Para Galápagos se espera oleaje procedente del suroeste y del noroeste. Además, ingresará un tren de olas de período largo que coincidirá con la fase de aguaje que finaliza el 12 de noviembre.





En el borde costero continental, el mar estará agitado el 10 de noviembre. Las alturas previstas oscilan entre 0,50 y 1,10 metros en Esmeraldas; entre 0,50 y 1,30 metros en Manabí; entre 0,60 y 1,30 metros en Santa Elena y Guayas; y entre 0,40 y 0,70 metros en El Oro.





Para el 11 y 12 de noviembre, el Inocar prevé mar muy agitado en el borde costero continental. Las olas podrían alcanzar 1,10 metros en Esmeraldas, 1,40 metros en Manabí, 1,50 metros en Santa Elena y Guayas y 0,80 metros en El Oro.





En Galápagos se espera mar muy agitado el 10 y 11 de noviembre, y agitado el día 12. Durante los tres días, las alturas previstas van de 1,10 a 2,10 metros al oeste del archipiélago y de 1,20 a 2,30 metros al sur.





El Inocar exhortó a la ciudadanía y a los navegantes a mantenerse informados mediante sus canales oficiales durante estos eventos.



