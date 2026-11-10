Caso Progen: audio recoge que asesor de Manzano afirmó que el Gobierno cedió a todos los pedidos de la empresa estadounidense

Un audio de una reunión del 28 de diciembre de 2024 recoge las declaraciones de Ney Ochoa, asesor de la entonces ministra de Energía Inés Manzano, quien afirmó que las autoridades habían cedido a los pedidos de Progen en los contratos de generación eléctrica de Quevedo y Salitral.





En la conversación participaron el CEO de Progen, John Manning, y Gonzalo Guerrón, quien intervino como nuevo gerente de Termopichincha. La empresa estadounidense solicitaba ampliar 35 días el plazo de Quevedo y 55 días el de Salitral.





Ochoa cuestionó esa solicitud por las posibles observaciones del organismo de control. “Contraloría nos caería al dar a uno 35 días y al otro 55 días”, dijo al explicar por qué no podían aceptar el planteamiento.





El asesor también advirtió sobre consecuencias para las autoridades. “Incluso esto hasta podría ser razón para juicio político a la ministra y demás autoridades que están aquí”, afirmó. Añadió que estaban “al borde del precipicio”.





En otro fragmento, Ochoa pidió a Progen ceder en la negociación y enumeró las condiciones que, según sus declaraciones, ya habían sido aceptadas.





“Nosotros hemos cedido en todo lo que ustedes nos han pedido, en realidad. O sea, prácticamente hemos aceptado sus fechas, hemos aceptado el contrato complementario, hemos aceptado pagos parciales”, sostuvo.





Ochoa agregó que inicialmente las autoridades habían pedido pagar cuando los equipos estuvieran en el país, pero que también habían cedido en ese punto.





“Yo sí quisiera que puedan también ustedes ceder en algo, porque hasta ahora no han cedido en nada”, dijo. En esa intervención mencionó que Progen cobraría USD 29 millones al terminar Salitral.





Guerrón intervino para traducir la postura a Manning. En su respuesta, el representante de Progen cuestionó que no se le presentara una razón práctica por la que la solución discutida no pudiera ejecutarse legalmente.





El 11 de enero de 2025 se aceptó una adenda que concedió 57 días adicionales, además de nuevos hitos y pagos. Los desembolsos a Progen llegaron a USD 104 millones sin que se hubiera generado un solo megavatio.





Ochoa, además de haber sido asesor de Manzano, es esposo de Sariha Moya, exministra de Finanzas. Actualmente es asesor del ministro Jorge Blum.



