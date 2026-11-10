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Asesinan al periodista Tomás Beltrán en Calceta pese a contar con medidas de protección

El director del medio digital Calcetines fue atacado afuera de su vivienda la noche del 8 de noviembre. Organizaciones de protección a periodistas habían alertado sobre amenazas en su contra y solicitado reforzar su seguridad.

Redacción de Ecuadorinmediato
Tomas Beltrán

El periodista Tomás Alfonso Beltrán Conforme, propietario del medio digital Calcetines, fue asesinado a tiros la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 en Calceta, cabecera del cantón Bolívar, en Manabí. Según testigos, varios hombres armados lo atacaron mientras guardaba su vehículo afuera de su vivienda y después huyeron.


Beltrán estaba incorporado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía desde mayo de 2025. Las autoridades investigan el crimen, cuyos motivos y responsables todavía no habían sido esclarecidos, de acuerdo con los reportes publicados.


La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) había denunciado en abril una escalada de violencia contra el comunicador. Su pronunciamiento incluía amenazas de muerte contra Beltrán y el asesinato previo de dos colaboradores de Calcetines.


Según la MAPP, el riesgo aumentó después de que Beltrán presentó, el 2 de abril de 2026, una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa de Bolívar, Ledy Muñoz. La organización afirmó que la denuncia reservada se filtró y que posteriormente se produjo una campaña de desprestigio en redes sociales.


La organización informó que el 4 y el 8 de abril dejaron panfletos amenazantes en su vivienda, por lo que trasladó al periodista a una zona segura. También recordó que su vehículo había sido atacado con productos químicos en 2023.


En aquel pronunciamiento, la MAPP consideró insuficientes las medidas de protección y pidió al Ministerio del Interior y a la Policía reforzar la seguridad del comunicador y su familia. Además, solicitó investigar las amenazas, la filtración de la denuncia y los asesinatos de sus colaboradores.


Beltrán difundía información local mediante Calcetines. En su trayectoria también constan trabajos en comunicación del Ministerio de Desarrollo Humano y en Recursos Humanos de la empresa a cargo del proyecto Refinería del Pacífico.


La MAPP sostuvo que el Estado ecuatoriano es responsable de garantizar la vida de quienes ejercen el periodismo y la fiscalización ciudadana.

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