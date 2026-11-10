Asesinan a Ronald Farfán, candidato a alcalde de Huaquillas, y a Cristhian Rugel, aspirante a concejal

Un ataque armado dejó tres personas fallecidas y una herida la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 en Huaquillas, provincia de El Oro. Las víctimas mortales son Ronald Farfán, exalcalde y candidato nuevamente a la Alcaldía; Cristhian Rugel, aspirante a primer concejal, e Hilda Noemí Ruiz Robles.





El atentado ocurrió en la ciudadela Los Israelitas, en la intersección de las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón, durante una actividad política. De acuerdo con la información policial preliminar, hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra el grupo.





Rugel murió en el sitio del ataque. Farfán fue trasladado a la Clínica Huaquillas, donde falleció, mientras que la muerte de Ruiz se registró en el Hospital Básico Huaquillas. El reporte policial la identifica como víctima colateral.





Ayrton Jamil Pardo Ruiz resultó herido y fue trasladado al Hospital Básico Huaquillas. El reporte preliminar no precisa su estado de salud.





Farfán y Rugel participaban en la contienda electoral por Fuerza Fronteriza. El exalcalde había dirigido el Municipio durante el periodo 2014-2019 y buscaba regresar al cargo en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.





La Policía informó que personal especializado realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar las posibles motivaciones







