El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) prevé condiciones de mar agitado en la región Insular entre el 27 y el 30 de noviembre. En la Costa continental, el estado del mar será agitado el viernes 27 y sábado 28, y de moderado a agitado el domingo 29 y lunes 30.





Durante el 27 y 28 de noviembre ingresará oleaje predominante del suroeste del Pacífico y continuará el aguaje. Para el 29 y 30 se pronostica oleaje del noroeste, caracterizado por un periodo largo. En mar abierto, la altura máxima prevista para Galápagos alcanza 2,32 metros el lunes 30; en el continente, llega a 1,50 metros el viernes 27.





El INOCAR recomendó extremar las precauciones por la mayor fuerza de rompiente de las olas, la posible generación de corrientes de resaca y el alcance del oleaje hacia la costa. También pidió a la ciudadanía y a los navegantes mantenerse informados por sus canales oficiales.