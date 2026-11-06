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Inocar prevé mar agitado en la costa ecuatoriana del 7 al 9 de noviembre

Las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca. El ingreso de oleaje de periodo largo coincidirá parcialmente con el aguaje previsto del 9 al 12 de noviembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
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El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) prevé un estado de mar agitado en las costas continental e insular del Ecuador entre el 7 y el 9 de noviembre de 2026. La institución recomienda extremar precauciones por la fuerza con la que podrían romper las olas y la generación de corrientes de resaca.


El oleaje llegará predominantemente desde el suroeste del Pacífico hacia la costa continental. En Galápagos se espera oleaje procedente del suroeste y del noroeste. Además, ingresará un tren de olas de periodo largo que coincidirá parcialmente con la fase de aguaje prevista del 9 al 12 de noviembre.


Frente al borde costero continental, las alturas máximas previstas para el 7 y 8 de noviembre son de 1,10 metros en Esmeraldas, 1,30 metros en Manabí, 1,40 metros en Santa Elena y Guayas y 0,70 metros en El Oro.


Para el 9 de noviembre, las alturas máximas disminuirán a un metro en Esmeraldas y a 0,60 metros en El Oro. En Manabí se mantendrán en 1,30 metros y en Santa Elena y Guayas, en 1,40 metros.


En el oeste y sur de Galápagos se prevén olas de hasta 1,90 metros durante el 7 y 8 de noviembre. El día 9, la altura máxima será de 1,80 metros en el oeste y de 1,90 metros en el sur del archipiélago.


Inocar exhorta a la ciudadanía y a los navegantes a mantenerse informados mediante sus canales oficiales durante estos eventos.

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