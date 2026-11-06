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Fiscalía interviene el Municipio de Guayaquil y un consorcio jurídico por presunto peculado

La diligencia comprende las direcciones de Justicia y Vigilancia y Talento Humano, las coordinaciones de Comisarías y Edificaciones y un consorcio ubicado en Chile y Luque.

Redacción de Ecuadorinmediato
Municipio de Guayaquil

La Fiscalía interviene este viernes 6 de noviembre varias dependencias del Municipio de Guayaquil y un consorcio jurídico, mediante un acto urgente, para recabar indicios y documentación por un presunto delito de peculado.


La institución informó que las actuaciones comprenden las direcciones de Justicia y Vigilancia y Talento Humano, además de las coordinaciones de Comisarías y Edificaciones del cabildo.


El operativo también incluye un consorcio jurídico ubicado en las calles Chile y Luque. La Fiscalía no identificó el nombre del establecimiento en las publicaciones difundidas.


La semana anterior, el viernes 30 de octubre, la Fiscalía y la Policía también intervinieron el Municipio de Guayaquil y dependencias de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), mediante un acto urgente por presunto peculado. Las diligencias incluyeron la Dirección de Talento Humano y el domicilio de un exfuncionario municipal en la vía a Samborondón.

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