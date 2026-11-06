Fiscalía interviene el Municipio de Guayaquil y un consorcio jurídico por presunto peculado

La Fiscalía interviene este viernes 6 de noviembre varias dependencias del Municipio de Guayaquil y un consorcio jurídico, mediante un acto urgente, para recabar indicios y documentación por un presunto delito de peculado.





La institución informó que las actuaciones comprenden las direcciones de Justicia y Vigilancia y Talento Humano, además de las coordinaciones de Comisarías y Edificaciones del cabildo.





El operativo también incluye un consorcio jurídico ubicado en las calles Chile y Luque. La Fiscalía no identificó el nombre del establecimiento en las publicaciones difundidas.





La semana anterior, el viernes 30 de octubre, la Fiscalía y la Policía también intervinieron el Municipio de Guayaquil y dependencias de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), mediante un acto urgente por presunto peculado. Las diligencias incluyeron la Dirección de Talento Humano y el domicilio de un exfuncionario municipal en la vía a Samborondón.