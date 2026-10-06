Inés Romero y Daniella Camacho quedan fuera del concurso para fiscal general

La Comisión Ciudadana de Selección resolvió este 6 de octubre descalificar a las juezas Inés Maritza Romero y Daniella Camacho del concurso para designar al fiscal general del Estado, tras aceptar impugnaciones ciudadanas contra ambas. La decisión todavía puede ser apelada.





Los comisionados aceptaron tres impugnaciones contra Romero, jueza provincial de Pichincha, y una contra Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia. Ambas ocupaban los primeros lugares en la fase de méritos: Camacho tenía la mayor calificación y Romero se ubicaba segunda.





La resolución sobre Camacho no fue unánime. El comisionado Hugo Ludeña votó en contra al considerar que no existían motivos jurídicos para descalificarla, mientras que la presidenta de la comisión, Cynthia Jacho, se abstuvo





El exjuez nacional Walter Macías también quedó fuera del proceso, luego de que se aceptaran dos impugnaciones en su contra.

Cinco aspirantes continúan en el concurso: Carlos Alarcón, Andrea Cazar, Mario Fonseca, Patricio Haro y Juan Guaño. Los postulantes descalificados podrán apelar ante el Pleno del CPCCS dentro de los tres días posteriores a su notificación.



