Volver a la portada
Actualidad

INEC posterga hasta diciembre la publicación de cinco meses de datos de empleo

Los resultados de junio a octubre se divulgarán juntos el 22 de diciembre. Las cifras de pobreza por ingresos siguen pendientes, sin una fecha de publicación anunciada.

Redacción de Ecuadorinmediato
INEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció que los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2026 se publicarán de manera conjunta el 22 de diciembre, aunque habitualmente se difunden cada mes. 


La última Enemdu fue publicada en junio con datos de mayo. También están pendientes los indicadores laborales del segundo trimestre y las cifras semestrales de pobreza por ingresos. El comunicado del INEC no precisa si estas últimas se divulgarán en diciembre. 


El registro de empleo en la Seguridad Social tiene información disponible hasta mayo y sus resultados también fueron previstos para diciembre. A esto se suma la encuesta sobre violencia contra las mujeres, cuya publicación estaba programada para julio y continúa pendiente. 


En los últimos resultados disponibles de la Enemdu, correspondientes a mayo de 2026, el desempleo se ubicó en el 3,1 %, un punto porcentual menos que en mayo de 2025. El empleo adecuado alcanzó el 36,6 %, frente al 35,2 % del año anterior. El INEC determinó que la variación de este último indicador no era estadísticamente significativa. 


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Petroecuador reanuda el bombeo del SOTE tras cuatro días de suspensión por incendio en BaezaActualidad
6 oct 2026

Petroecuador reanuda el bombeo del SOTE tras cuatro días de suspensión por incendio en Baeza

La empresa recuperó cinco unidades de bombeo y restableció una capacidad de transporte de hasta 220.000 barriles diarios. Prevé incorporar otra unidad hasta el 7 de octubre.

Leer más
Aquiles Alvarez fue trasladado de regreso a la cárcel del Encuentro tras cirugía de vesículaActualidad
6 oct 2026

Aquiles Alvarez fue trasladado de regreso a la cárcel del Encuentro tras cirugía de vesícula

Su abogado, Julio César Cueva, explicó que el horario del traslado no pudo comunicarse oportunamente por razones de seguridad y coordinación.

Leer más
Roque Ordóñez denuncia que libros entregados para quinto, sexto y séptimo tienen el mismo contenido Actualidad
6 oct 2026

Roque Ordóñez denuncia que libros entregados para quinto, sexto y séptimo tienen el mismo contenido

El asambleísta informó que solicitó información al Ministerio de Educación y anunció que llevará el caso a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Leer más