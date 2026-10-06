INEC posterga hasta diciembre la publicación de cinco meses de datos de empleo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció que los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2026 se publicarán de manera conjunta el 22 de diciembre, aunque habitualmente se difunden cada mes.





La última Enemdu fue publicada en junio con datos de mayo. También están pendientes los indicadores laborales del segundo trimestre y las cifras semestrales de pobreza por ingresos. El comunicado del INEC no precisa si estas últimas se divulgarán en diciembre.





El registro de empleo en la Seguridad Social tiene información disponible hasta mayo y sus resultados también fueron previstos para diciembre. A esto se suma la encuesta sobre violencia contra las mujeres, cuya publicación estaba programada para julio y continúa pendiente.





En los últimos resultados disponibles de la Enemdu, correspondientes a mayo de 2026, el desempleo se ubicó en el 3,1 %, un punto porcentual menos que en mayo de 2025. El empleo adecuado alcanzó el 36,6 %, frente al 35,2 % del año anterior. El INEC determinó que la variación de este último indicador no era estadísticamente significativa.



