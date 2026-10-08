Industrias tendrán cortes de luz tres días por semana desde el 12 de octubre

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció que las desconexiones eléctricas para los segmentos Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda se realizarán durante tres días por semana, desde el lunes 12 de octubre.





La decisión se tomó tras una reunión con actores del sector eléctrico. La cartera de Estado sostuvo que busca reducir el consumo de los grandes usuarios, preservar las reservas energéticas y mantener la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado para garantizar el suministro a los hogares.

Los cortes se suman al incremento de tarifas que rige desde el 1 de octubre para los consumidores de Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2. Estos grupos pagaban alrededor de USD 0,12 por kilovatio hora; los nuevos valores medios se ubican en aproximadamente USD 0,30 y USD 0,29, respectivamente.