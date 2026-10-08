Volver a la portada
Actualidad

Industrias tendrán cortes de luz tres días por semana desde el 12 de octubre

La medida se aplicará a usuarios de Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda, mientras los grandes consumidores también afrontan un aumento de tarifas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Sector industrial de mediano voltaje

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció que las desconexiones eléctricas para los segmentos Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda se realizarán durante tres días por semana, desde el lunes 12 de octubre.


La decisión se tomó tras una reunión con actores del sector eléctrico. La cartera de Estado sostuvo que busca reducir el consumo de los grandes usuarios, preservar las reservas energéticas y mantener la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado para garantizar el suministro a los hogares.

Los cortes se suman al incremento de tarifas que rige desde el 1 de octubre para los consumidores de Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2. Estos grupos pagaban alrededor de USD 0,12 por kilovatio hora; los nuevos valores medios se ubican en aproximadamente USD 0,30 y USD 0,29, respectivamente.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Ecuarunari califica de “demagogia” la reducción de cuatro centavos en combustibles anunciada por el presidente Daniel NoboaActualidad
8 oct 2026

Ecuarunari califica de “demagogia” la reducción de cuatro centavos en combustibles anunciada por el presidente Daniel Noboa

La organización atribuyó fines electorales a la medida y exigió políticas públicas que precisen qué sectores reciben el alivio económico.

Leer más
Cabildo por el Agua de Cuenca exige a Noboa cancelar las concesiones mineras en páramosActualidad
8 oct 2026

Cabildo por el Agua de Cuenca exige a Noboa cancelar las concesiones mineras en páramos

La organización cuestionó la agenda del mandatario durante su visita y reclamó una respuesta a la carta entregada el 16 de septiembre.

Leer más
Avioneta se sale de la pista en Cuenca y termina sobre la avenida Hurtado de MendozaActualidad
8 oct 2026

Avioneta se sale de la pista en Cuenca y termina sobre la avenida Hurtado de Mendoza

Los dos ocupantes están estables, informó la DGAC. La emergencia provocó cierres viales en el sector de Milchichig.

Leer más