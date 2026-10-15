Industrias de medio y alto voltaje deberán desconectarse de la red eléctrica durante siete días consecutivos

Las empresas de medio y alto voltaje notificadas por las distribuidoras deberán reducir a cero su consumo de la red eléctrica durante siete días consecutivos, desde las 00h00 del miércoles 14 de octubre hasta las 24h00 del martes 20 de octubre de 2026. Para mantener sus operaciones, tendrán que recurrir a fuentes alternativas de generación.





La Empresa Eléctrica Quito (EEQ), CentroSur y CNEL emitieron comunicaciones sobre la desconexión. CentroSur confirmó que se trata de una disposición nacional, mientras que CNEL Milagro advirtió a las empresas notificadas que no podrán restablecer su demanda sin autorización expresa.





La medida responde a directrices del Ministerio de Ambiente y Energía y del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Las distribuidoras atribuyen la restricción a las condiciones hidrológicas desfavorables en las principales centrales hidroeléctricas y a limitaciones temporales de combustible para determinadas unidades térmicas.





La EEQ también identificó empresas que mantuvieron consumos superiores a los autorizados durante las restricciones anteriores. La distribuidora sostuvo que esos incumplimientos redujeron la efectividad de las medidas preventivas y añadieron presión al sistema eléctrico.





Las desconexiones al sector productivo se han ampliado progresivamente: de hasta 24 horas semanales pasaron a 48 horas continuas desde el 5 de octubre y a 72 horas desde el 12 de octubre. La nueva disposición eleva el período a 168 horas consecutivas.





El plazo previsto no garantiza una reconexión automática al finalizar el 20 de octubre. Su levantamiento dependerá de las condiciones hidrológicas, energéticas y operativas del Sistema Nacional Interconectado. Las distribuidoras realizarán controles de consumo y reportarán los incumplimientos a las autoridades competentes.





La restricción coincide con la reducción de las reservas hidroeléctricas. A las 11h00 del 14 de octubre, el embalse Mazar registró una cota de 2.125,12 metros sobre el nivel del mar, a 10,12 metros de su mínimo de operación segura, ubicado en 2.115 metros.





Los gremios productivos alertaron sobre las consecuencias de las interrupciones prolongadas. Los fabricantes de alimentos y bebidas pidieron previsibilidad en los horarios para proteger sus procesos y el abastecimiento, mientras que la Cámara Nacional de Acuacultura advirtió riesgos para la producción, la conservación del camarón y las exportaciones.



