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Sector textil plantea parar una semana al mes en lugar de dos días por semana por las desconexiones eléctricas

Camilo Ontaneda explicó que detener y reiniciar las máquinas puede tomar horas y dificulta la organización de la producción y los turnos de trabajo.

Redacción de Ecuadorinmediato
Asociación de Industriales Textiles del Ecuador

Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, propuso que las fábricas concentren las desconexiones eléctricas en una semana al mes, en lugar de suspender sus operaciones dos días cada semana.


El dirigente sostuvo que esa distribución permitiría trabajar durante tres semanas consecutivas y organizar una paralización prevista, sin encender y apagar las máquinas de forma recurrente.


“Para nosotros es preferible parar una semana al mes”, dijo Ontaneda. Afirmó que, bajo esa propuesta, se llegaría al mismo tiempo de desconexión solicitado.


Explicó que el reinicio de una fábrica requiere encender los equipos, esperar a que alcancen una temperatura estable, cuando corresponda, y estabilizar la producción. Ese proceso puede tomar varias horas. El apagado también debe realizarse de manera ordenada para evitar daños en la maquinaria.


Las interrupciones, añadió, complican la planificación de los turnos de trabajo, que debe respetar las obligaciones laborales.


Ontaneda también expresó preocupación por los costos y la decisión de compra de los consumidores. Sostuvo que los sacrificios que realizan las empresas no necesariamente se traducen en una preferencia por sus productos y afirmó que esa situación no es sostenible.


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